Dopo il successo sulla SPAL, il Napoli ha ripreso già stamattina gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter a San Siro di mercoledì per la 18esima giornata di Serie A. Come riporta il sito ufficiale, la squadra si è divisa in due gruppi: palestra e scarico per chi ha giocato dall'inizio ieri, mentre gli altri uomini della rosa hanno svolto esercitazione a secco ed esercitazioni finalizzate al possesso palla. Successivamente lavoro tecnico-tattico a tema e chiusura con partitina a campo ridotto.