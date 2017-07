Napoli, stasera la terza uscita stagionale: a Trento è sfida al Carpi

Fonte: Dal nostro inviato a Dimaro, Marco Frattino

© foto di Chiara Biondini

Andrà in scena questa sera allo stadio Briamasco di Trento l'amichevole tra Napoli e Carpi, terzo match della formazione di mister Maurizio Sarri in occasione del ritiro precampionato organizzato dai partenopei a Dimaro Folgarida. In casa azzurra dovrebbe mancare Pepe Reina, come già accaduto nelle gare contro il Bassa Anaunia e il Trento. Sfida interessante anche per gli emiliani di mister Calabro, alle prese con la preparazione per il campionato di Serie B.