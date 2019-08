© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo di Firenze, il Napoli ha ripreso già questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus a Torino per la seconda giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 20:45. La squadra si è divisa in due gruppi: lavoro di scarico per coloro che sono andati in campo dall'inizio contro la Fiorentina, gli altri uomini della rosa hanno svolto riscaldamento e serie di torelli. Successivamente esercizi di possesso palla e partita con le porte piccole. La squadra tornerà in campo domani pomeriggio. Lo riporta il sito ufficiale del club partenopeo.