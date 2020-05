Napoli, sui social ecco la top 11 tutta argentina. Higuain è l'escluso eccellente

Le 91 reti messe a segno tra campionato e coppe nei 3 anni al Napoli non sono bastate. Il club azzurro ha ricordato sui social il "Dia de la Patria", il giorno in cui in Argentina si celebra la ribellione alla Spagna e l’inizio del processo d’indipendenza del Paese sudamericano. Il Napoli lo ha fatto pubblicando su Twitter la Top 11 degli argentini che hanno vestito la sua maglia: da Maradona a Lavezzi, ci sono tutti. Tranne Higuain. "Con questa squadra possiamo vincere su qualsiasi campo” si legge sul post in lingua spagnola. La formazione, schierata come in una classica foto di squadra, vede a partire dalla sinistra in alto Maradona, Bertoni, Campagnaro, Fernandez, Ayala, Andujar, José Sosa, Roberto Sosa, Pineda, Lavezzi e Datolo.