Napoli, tegola Maksimovic per Gattuso: il difensore out un mese, salterà il Barcellona

Brutte notizie per Gattuso in vista della sfida contro il Barcellona. Sicuro assente del match di mercoledì prossimo sarà Nikola Maksimovic che si è nuovamente infortunato e starà fuori diversi giorni. Quanto? L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che i tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane. In pratica, il difensore serbo non ritornerà disponibile prima di un mese. Tegola per l'allenatore che, per fortuna, dovrebbe recuperare Koulibaly.