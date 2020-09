Napoli, terapie per Insigne e Manolas in vista del match con la Juve di domenica prossima

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center, come riporta il sito ufficiale del club. Gli azzurri prepareranno il match contro la Juventus a Torino per la terza giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. La squadra ha svolto allenamento sul campo 3 con una prima fase di riscaldamento a secco. Successivamente lavoro aerobico e seduta tecnica. Di seguito esercizi di possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per Insigne e Manolas.