Napoli, terapie per Mertens; lieve distorsione alla spalla

Dopo la gara di Champions league contro il PSG, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa a Marassi per la 12esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Esercizi di scarico per chi ha giocato dall'inizio con il PSG. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in torello e lavoro tecnico. Chiusura con esercitazioni al tiro. Mertens, che è uscito nel finale del match con il PSG, ha riportato una lieve distorsione alla spalla. Dries ha svolto terapie e scarico.