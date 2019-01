Napoli, torna a disposizione il gioiellino Labriola

Roberto Baronio può sorridere. Se da una parte il tecnico del Napoli Primavera potrà contare sempre meno su Gianluca Gaetano (18), ormai vicino alla definitiva promozione in prima squadra, dall'altra si appresta ad accogliere Valerio Labriola (17), un altro dei fulgidi talenti cresciuti all'ombra del Vesuvio.

Labriola è stato fra i protagonisti della formazione under 17 arrivata ai play-off, e l'estate seguente ha dovuto subire un lungo stop a causa della rottura del legamento crociato. Sei mesi fermo ai box, ma il peggio ormai è passato: la convocazione per la sfida di oggi alle 13.00 contro la Juventus diventa il giusto riconoscimento di fronte agli sforzi fatti per superare l'infortunio.

Si tratta di un trequartista dalle grandissime doti tecniche e dall'enorme inventiva. Una freccia in più all'arco di Baronio che dovrà far rendere al meglio le qualità di Labriola, e metterle al servizio della squadra conciliandole, finché Ancelotti non lo richiamerà, con quelle di Gaetano. Intanto, contro la Juventus, l'allenatore avrà a disposizione entrambi.