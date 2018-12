Napoli, tour de force al termine? Koulibaly può riposare con vista Reds

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sempre in campo, in questa stagione, Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese non ha saltato neppure una partita. Potrebbe farlo sabato contro il Frosinone per la prima volta. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è arrivato il momento di tirare un po' il fiato per ricaricarsi in vista della delicata sfida di Champions contro il Liverpool di martedì prossimo.