Napoli, tra tensione e nubifragi: ecco perché Ancelotti non ha parlato

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di questa mattina riporta i motivi per cui Carlo Ancelotti ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa, mandando il figlio, dopo la vittoria contro il Genoa. La tensione accumulata nel corso della partita e la contrarietà rispetto alla ripresa del gioco dopo il nubifragio (era favorevole alla sospensione del match), lo hanno convinto a non presentarsi ai giornalisti anche per evitare eventuali polemiche.