Napoli travolgente: ha tirato 18 volte, 12 in porta. Otto parate di Sportiello

vedi letture

In un primo tempo dove il Napoli ha dominato in lungo e in largo, a venire incontro sono le statistiche del match del primo tempo. Il possesso palla è abbastanza equilibrato (54-46 per gli azzurri), ma le differenze sono nei tiri totali: 18 per il Napoli contro i solamente 4 dell'Atalanta, di cui 12 in porta contro 1. Otto le parate quindi di Sportiello, una sola per Ospina.