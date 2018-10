Napoli, tre cambi per la Roma: più Milik che Mertens in attacco

© foto di www.imagephotoagency.it

Possibili tre cambi per Carlo Ancelotti in vista della Roma rispetto all'undici visto contro il PSG. Il Napoli è chiamato a confermare quanto di buono mostrato in Champions League e per farlo l'allenatore di Reggiolo - come riferisce il Corriere dello Sport - tornerà al classico 4-4-2. Hysaj dovrebbe agire sulla fascia sinistra, con Malcuit dall'altro lato. In mediana l'unico accorgimento potrebbe essere quello dell'inserimento di Zielinski per Fabian, mentre Allan, Hamsik e Callejon potrebbero essere confermati. In attacco solito ballottaggio: stavolta è Milik in vantaggio su Mertens.