Napoli, troppa fragilità in difesa: serve il vero Koulibaly

"Un Napoli troppo fragile, serve il vero Koulibaly". Titola così La Gazzetta dello Sport in merito alla difesa partenopea, che ha incassato sei gol in appena tre gare di campionato. "Il senegalese è stanco dopo il Mondiale e - si legge sul quotidiano in edicola - sta commettendo tanti errori". E' probabile che l’involuzione del momento sia caratterizzata soltanto dal fattore fisico, da una condizione che non è ancora al meglio e che potrebbe esserlo nel giro di qualche partita.