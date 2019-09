Napoli, turnover per Ancelotti: riposo per Fabian e Mertens, gioca Milik

© foto di Insidefoto/Image Sport

Turnover in vista per il Napoli, con mister Ancelotti pronto a mischiare le carte in tavola per la sfida con il Lecce. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport infatti, Koulibaly, Fabian e Mertens potrebbero godere di un turno di riposo dopo le fatiche di martedì in Champions League. Per quanto riguarda l'attacco, sarà Milik il titolare davanti, con Lozano nettamente favorito per giocare al fianco del polacco.