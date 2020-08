Napoli, tutto pronto per il ritiro di Castel di Sangro: come seguire gli allenamenti

Il Napoli è pronto a partire per il ritiro di Castel Di Sangro. Dopo i test anti-Covid che si svolgeranno nella giornata di domenica, la truppa di Gattuso partirà per l’Abruzzo il lunedì. Nell’elenco non ci sarà Petagna, risultato positivo, mentre saranno presenti Osimhen e Rrahmani. L’edizione odierna de Il Mattino ha pubblicato un’anticipazione di come i sostenitori potranno seguire gli allenamenti al “Patini”. I tifosi dovranno registrarsi su una piattaforma per mettersi in coda guadagnandosi un segnaposto per le gradinate. La capienza, 7mila, sarà ridotta ad un migliaio di unità.