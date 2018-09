Napoli, ultime di formazione verso la Juventus: due dubbi per Ancelotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Solo due dubbi per Carlo Ancelotti in vista del big match di stasera tra Juventus e Napoli. L'allenatore azzurro dovrebbe rispolverare gran parte dei 'titolarissimi' di Sarri, ma ha ancora qualche nodo da sciogliere. Il più grande in attacco: Dries Mertens è in vantaggio su Arkadiusz Milik - scrive La Gazzetta dello Sport - così come lo è Piotr Zielinski su Simone Verdi per il ruolo d'esterno sinistro nel nuovo 4-4-2 del tecnico di Reggiolo.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Mertens, Insigne.