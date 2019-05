Un pezzo del San Paolo: è quello che, idealmente, i tifosi del Napoli hanno portato a casa dopo la gara contro il Cagliari. Secondo quanto riferito da Il Mattino, infatti, diversi sostenitori hanno smontato i seggiolini, il cui rifacimento è in programma nelle prossime settimane in vista delle Universiadi. Un gesto che non ha mancato di sollevare qualche polemica: come evidenziato dal quotidiano, infatti, i tifosi avevano chiesto alla società di intervenire perché potessero acquistare regolarmente un pezzo della storia dell'impianto partenopeo, come accaduto per esempio a Bergamo con le gradinate dell'Atleti Azzurri d'Italia. In assenza di risposte ufficiali, alcuni hanno così optato per il fai da te.