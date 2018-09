Napoli, una parte del restyling del San Paolo slitta al 2019

© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Napoli è sempre viva e tesa la questione legata allo stadio. Aggiudicata la gara per l'impianto di illuminazione dello Stadio San Paolo, scrive quest'oggi Il Mattino che sottolinea che l'apertura del cantiere potrebbe già avvenire lunedì. I lavori ammontano a 2 milioni e 246mila euro mentre per i sediolini - si legge - bisognerà aspettare ancora qualche mese. Il bando dovrà essere validato dall'Anac (Autorità nazionale anti corruzione) e le gare non partiranno prima di novembre: i lavori quindi dovrebbero partire con il nuovo anno, in piena stagione agonistica ma i settori dovrebbero essere chiusi solo in parte.