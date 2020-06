Napoli, venerdì test al San Paolo in vista della Coppa Italia. Poi ritiro al Britannique Hilton

Venerdì alle 18, il Napoli sarà al San Paolo per una prova generale. Un test, ovviamente a porte chiuse, per riprendere dimestichezza con le distanze e gli spazi. Sarà quella - sottolinea Il Mattino - la prova generale in vista della semifinale di ritorno della Coppa Italia contro l'Inter: Ospina è nettamente in vantaggio su Meret, Di Lorenzo e Mario Rui saranno gli esterni, i tre centrocampisti saranno Fabian, Demme e Zielinski e la punta centrale là davanti sarà Mertens. A sinistra spazio a Insigne e dall'altra parte l'unico vero dilemma: Politano o Callejon?

In ritiro - La squadra andrà poi in ritiro: non a Castel Volturno ma al Britannique Hilton di corso Vittorio Emanuele (l'Inter invece sarà in un hotel sul lungomare). Le forze dell'ordine sono in allerta per timore di qualche manifestazione all'esterno dello stadio prima del match di Coppa Italia da parte degli ultras.