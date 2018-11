Napoli, Verdi scalpita: l'ex Bologna si candida per la sfida al Chievo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Verdi scalpita. L'attaccante ex Bologna è fermo dallo scorso 20 ottobre. Dopo quattro minuti dal fischio d'inizio della gara contro l'Udinese fu costretto ad uscire per un problema fisico. Al suo posto entrò Fabian che segnò subito sbloccando la partita. Clinicamente il calciatore è guarito, tornando ad allenarsi in gruppo la scorsa settimana. Ha saltato la gara contro il Genoa ma si prenota per la prossima sfida contro il Chievo Verona in data 25 novembre al San Paolo. Approfitterà della sosta, Verdi, per lavorare ed allenarsi, per ritrovare brillantezza così da essere pronto alla ripresa del campionato. Sarà, per Ancelotti, una risorsa in più da poter utilizzare a gara in corso o dal primo minuto, un eclettico interprete offensivo del suo calcio senza troppi vincoli di modulo, aperto a nuove soluzioni per accentuare l'imprevedibilità della sua squadra. Lo riporta Il Roma in edicola questa mattina.