© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime di formazione sul Napoli che sfiderà la Juventus domani. Pochi dubbi, spiega La Gazzetta dello Sport, per Carlo Ancelotti. In attacco Insigne al fianco di Milik, Mertens in panchina, in difesa il ballottaggio è tra Hysaj e Ghoulam soprattutto ora che Mario Rui dovrebbe tornare in Europa League giovedì.