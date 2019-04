© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

L'Arsenal ha vinto all'Emirates Stadium giovedì scorso contro il Napoli nell'andata dei quarti di Europa League, ma il rendimento dei gunners in trasferta dà speranze agli azzurri di rimontare e di ribaltare il 2-0 incassato in Inghilterra. Unai Emery, tecnico dei londinesi, ha così parlato a poche ore dalla sfida di Premier League contro il Watford. "Stiamo migliorando e la classifica ci dà qualche risposta. In casa stiamo avendo grandi risultati, grandi partite. In altri momenti troviamo maggiore opposizione ma ogni gara è una sfida, a partire da quella col Watford. Ogni partita è una possibilità per migliorare e prendere tre punti utili per finire tra le prime quattro", le sue parole.