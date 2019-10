Napoli, Younes a caccia della titolarità: insidia Insigne e Mertens

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amin Younes per la prima volta in stagione, verso il Verona, sente odore di titolarità e sfida a distanza i compagni di squadra Insigne e Mertens. Il giocatore tedesco potrebbe scendere in campo o al posto del capitano, oppure al posto di Mertens mettendosi però a sinistra così da liberare l'azzurro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.