Amin Younes, giocatore del Napoli, ha espresso sui social la propria gioia per la vittoria contro l’Hellas Verona e per la prima partita giocata dal primo minuto. “Vittoria importante! Prima partita dall'inizio, un primo passo. Ma può essere molto meglio e lo sarà”, ha concluso.

Vittoria importante! 👏🏽 Prima partita dall'inizio - un primo passo. 👍🏽 But it could be much better and it will be! 💪🏽

⚽️ #NapoliVerona

🇮🇹 @SerieA

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/8BM7mz4hPf

— Amin Younes (@AminYounes11) October 19, 2019