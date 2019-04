© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piotr Zielinski stasera ritroverà l'Empoli, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e con cui ha disputato 63 partite di campionato tra il 2014 e il 2016, segnando 5 reti. Secondo il Corriere dello Sport, il polacco è rimasto molto legato al club toscano e, in caso di gol, ha già deciso di non esultare per rispettare i propri ex tifosi.