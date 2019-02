Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

Non c'è il pubblico delle grandi occasioni, al San Paolo, per la sfida di Europa League Napoli-Zurigo. Presenti, però, tanti sostenitori elvetici. Sono infatti circa duemila i tifosi svizzeri presenti nell'impianto di Fuorigrotta. L'impresa, per lo Zurigo, sembra impossibile ma i supporter rossocrociati ci credono.