Nappi: "Chiesa capitano della Fiorentina. Pjaca? Perfetto per i viola"

Marco Nappi ha parlato di Fiorentina e in particolare del giocatore da affiancare a Chiesa e Simeone: "Mi piacerebbe vedere un tridente come quello del Liverpool, per questo ci vorrebbe un altro giocatore veloce, scattante e che attacchi bene la profondità. Pjaca sarebbe un profilo giusto e importante per i viola, visto che è un giocatore tecnico e con quelle caratteristiche. Chiesa? Non so cosa vuole realmente lui però sarebbe una grande soddisfazione vederlo ancora a Firenze con la fascia di capitano”.