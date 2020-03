Nappi: "In Cina se sbagli, ti arrestano. L'epidemia è grave, l'abbiamo sottovalutata"

Da più di un anno e mezzo allena in Cina, nella squadra U17 del BSU Beijing. Marco Nappi, ex attaccante del Genoa, ha parlato della pandemia partita proprio dalla Cina ai microfoni del Secolo XIX: "Sono rientrato in Italia il 17 gennaio e sono rimasto qui, anche perché il 24 è cominciata la quarantena. In Cina stanno ripartendo, con calma e prudenza. Credo di rientrare a metà aprile. Hanno avuto un approccio giusto e severo. La città dove vivo è a 1000 km da Wuhan ma i miei giocatori son rimasti in casa per oltre un mese. Se sbagli, ti arrestano. Mi hanno scritto che l'epidemia è grave, dicono di proteggerci. Noi abbiamo sottovalutato il virus, e vedo che c'è ancora troppa gente per strada. Ho giocato a Bergamo e Brescia, è terribile quello che sta succedendo".