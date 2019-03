Presidente Ghirelli: "Lavorerà su certificazione standard etico"

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Nasce 'Il centro studi Lega Pro'. Lo ha istituito il consiglio direttivo che si è tenuto oggi e sarà coordinato dal Prof. Paolo Del Bene, direttore Area Sport della Luiss. Seguirà il progetto "verso la sostenibilità della Lega Pro" che prevede strategie di sviluppo di un percorso che evidenzia e valorizza il valore condiviso della Lega Pro e dei suoi club. "Il Centro Studi - ha detto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli - si inserisce nel percorso di promozione di progetti in ambito sportivo e sociale e lavorerà sulla certificazione etica per la definizione di uno standard etico specifico Lega Pro". Il Direttivo ha dato mandato a Italia Camp di effettuare la valutazione d'impatto e il bilancio sociale della Lega Pro che misuri il ruolo della stessa Lega nel contesto nazionale ed europeo. "E' stato un confronto proficuo su temi centrali per la mission della Lega Pro - dice Ghirelli -: in particolare sui progetti di valorizzazione di giovani, calcio femminile, seconde squadre e impiantistica".