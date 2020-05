Nasce il Broadcast Team: al centro gli 'invisibili' del mondo del calcio

Si parla del tema legato agli “invisibili” nel mondo dorato del calcio nel servizio sportivo andato in onda questa sera nel TGR Toscana. Come riporta il telegiornale, circa 350 lavoratori precari, molti dei quali toscani, tra video-operatori, addetti alla regia, tecnici audio-video, fonici (ovvero coloro i quali garantiscono la messa in onda delle partite di calcio) si sono riuniti per chiedere maggiore attenzione, in particolare per ciò che riguarda le condizioni di lavoro e la tutela delle condizioni di salute (tutti vorrebbero essere coinvolti in un protocollo che permetta di andare a lavoro senza rischiare anche nelle zone rosse colpite dal Covid-19). Da qualche settimana è infatti nato un gruppo chiamato “Broadcast Team” ed è composto da donne e uomini che hanno famiglie e che da due mesi non guadagnano un euro.