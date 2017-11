Nasce l'official chocolate snack: due acquisti per la Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuovo official chocolate snack per la Juventus: con una conferenza stampa a cui hanno partecipato Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa e Bentancur il club bianconero ha infatti presentato i due nuovi acquisti a disposizione di Allegri. Si tratta dei due cioccolatini simbolo degli M&M's, che da oggi entrano a tutti gli effetti nel mondo del calcio italiano. E a memoria si tratta anche del primo official chocolate snack del nostro pallone.