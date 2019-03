Nasce la Coppa del mondo per club. Domani l'ufficialità

Fifa domani può approvare format nuovo torneo. Esordio nel 2021

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - La Fifa, che si riunirà domani a Miami, salvo clamorose sorprese, approverà il nuovo nuova Coppa del mondo per club, la competizione destinata a sostituire la Confederations cup e che si disputerà ogni quattro anni. La prima edizione dovrebbe andare in scena dal 17 giugno al 4 luglio 2021, in una sede da definire. La squadra che vincerà il Mondiale per club conserverà il titolo fino al 2025, anno in cui si disputerà la seconda edizione del torneo; in mezzo non ci saranno altri eventi internazionali. Anche l'attuale Coppa del mondo per club, che si disputa ogni anno nel mese di dicembre, scomparirà. Nonostante l'accesa opposizione Uefa al progetto, il Barcellona è stato il più grande promotore del torneo fin dall'inizio, quando Gianni Infantino assunse la presidenza della Fifa nel 2016. Il Mundo Deportivo scrive che è allo studio la riduzione del numero dei club europei da 12, secondo l'idea iniziale, a otto. Complessivamente al torneo è prevista la partecipazione di 24 squadre.