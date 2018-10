Nasce la prima Woman Viareggio Cup

Piatek non basta: Polonia-Portogallo 2-3. I risultati della Nations League

L'ennesimo gol di Krzysztof Piątek non basta alla Polonia, che perde 3-2 in casa contro il Portogallo, aiutato anche dall'autogol di Glik. Brutto risultato per l'Italia: i lusitani salgono così a 6 punti, con gli azzurri che devono battere sia Polonia che Portogallo (e sperare che...