Nasce la tv della UEFA. Dal 2021 può rivoluzionare il mercato dei diritti

© foto di Gaetano Mocciaro

I prossimi anni saranno densi di novità per quanto riguarda la UEFA. Una di queste, come riporta La Stampa, prevede la nascita della televisione ufficiale del calcio internazionale. Fino al 2021 l'emittente trasmetterà solo partite libere da vincoli: gare giovanili, calcio femminile extra Mondiale. Per il pacchetto 2021-2023 è invece tutto da vedere, con la UEFA che può diventare il broadcast delle proprie competizioni, cedendo poi i diritti alle varie tv nazionali.