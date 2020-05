Nations League, Italia di Mancini favorita nel girone

Azzurri al top, per la Francia il successo del torneo nel mirino

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Con il rinvio dell'Europeo al 2021, le Nazionali si danno appuntamento a settembre 2020, quando scatterà la seconda edizione della Nations League, torneo che chiama a raccolta 55 squadre dell'Uefa. Secondo i quotisti di Planetwin365, la competizione potrebbe finire nelle mani della Francia (4,35), campione del mondo in carica. A contendere il titolo ai transalpini ci penseranno in primis l'Inghilterra (6,75) e il Belgio (7,00), mentre l'Italia è più staccata (9,50). Quattro gruppi con le migliori Nazionali di calcio per approdare alle finali della Nations League di Serie A, tra cui anche l'Italia. Secondo i bookies gli azzurri (2,15) sono i favoriti del proprio girone, seguiti dall'Olanda (2,30). La squadra di Mancini non scende in campo da novembre, quando travolse l'Armenia 9-1 con un festival di gol difficile da scordare. Il secondo gruppo vede il duello fra Inghilterra (2,10), arrivata in finale durante la scorsa edizione, e il Belgio (2,20). Il terzo girone, invece, è nelle mani della Francia (1,77) con il Portogallo (3,65), vincitore della prima edizione piuttosto staccato. Chiude l'ultimo girone la Spagna (2,10), rincorsa dalla Germania (2,25). (ANSA).