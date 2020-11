Nations League, Italia-Polonia match da primato. Tutte le quote sulla sfida

Domenica azzurri in campo, gara decisiva per il gruppo 1

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - La quinta giornata di Uefa Nations League vedrà lo scontro tra l'Italia e la Polonia al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in un match decisivo per le sorti del gruppo 1. I biancorossi sono attualmente alla guida del girone con 7 punti con uno di vantaggio sugli Azzurri. La partita di andata, giocata a Danzica, era finita 0-0: un pareggio che è solo l'ultimo di una lunga serie tra le due nazionali che in totale si sono affrontate 18 volte nella loro storia, e pari in otto occasioni. Per gli azzurri, l'imperativo è cogliere i tre punti che mancano nelle sfide casalinghe con la formazione polacca dal 1997. Per gli analisti di Planetwin365 l'Italia è avanti a 1,70 sulla Polonia, la cui vittoria è data a 5.15: i quotisti anticipano un risultato esatto di 1-0 (5,72) a favore della squadra di Mancini, sostenuti dal 55% dei tifosi. Le statistiche, che vedono gli Azzurri con soli tre gol fatti e due subiti nelle quattro partite fin qui disputate, proiettano una gara con pochi gol (Under 2.5 a 1,60). La Polonia, appoggiata dall'appena 18% dei supporter, ha perso solo il primo incontro con l'Olanda e potrebbe impostare una gara difensiva per accontentarsi del pari e mantenere così la vetta. L'altra partita del gruppo 1 è Olanda (1,33) - Bosnia-Erzegovina (9,20). Secondo gli analisti di Planetwin365, saranno gli Orange a conquistare la vittoria con il risultato di 2-0 (6,41). Tra i possibili marcatori per la compagine olandese c'è Depay (1,95), mentre la squadra ospite, orfana di Dzeko, confida in Demirovic (4,55). (ANSA).