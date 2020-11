Nations League, l'Italia cerca la vittoria in Bosnia. Tutte le quote sulla sfida

Condizione e motivazioni danno poche chance ai padroni di casa

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Tre punti per centrare le Final Four di Nations League ed ospitarle in casa: a Sarajevo l'Italia è attesa da un match fondamentale contro una Bosnia che chiude la classifica del girone ed è priva del suo leader, Edin Dzeko. Motivi che, insieme ai sette punti che dividono le due squadre, fanno ritenere gli azzurri favoritissimi nella sfida di domani allo stadio Grbavica. I quotisti Snai danno il successo dell'Italia a 1,35, ponendo a 8,75 il colpo dei padroni di casa. Improbabile anche il pareggio a 5,00. Da notare come la Bosnia abbia battuto la Nazionale solo in amichevole nel primo confronto diretto 24 anni fa: poi il bilancio parla di due vittorie italiane e un pareggio. Nonostante l'andamento di un girone povero di reti, l'Over, a 1,60, si fa preferire all'Under, 2,20. Lorenzo Insigne e Andrea Belotti sono gli osservati speciali per domani sera visto che hanno già segnato alla Bosnia un anno fa. Il tris del numero 10 dell'Italia, miglior bomber della sfida grazie alle due reti segnate agli slavi, secondo i betting analyst Snaisi gioca a 2,75 con il compagni di reparto leggermente favorito a 2,25. (ANSA).