Nava: "Cutrone diamante grezzo, era solo da far esordire"

Fonte: milannews.it

Presente con Patrick Cutrone alla presentazione del libro "La Giovane Italia", Stefano Nava ha parlato così del bomber rossonero: "Sono qui con uno straordinario prodotto del settore giovanile del Milan e di quello italiano. Ho avuto la fortuna di lavorare nel settore giovanile dei rossoneri e si vedeva che Patrick aveva qualcosa in più, ma non dal punto di vista tecnico, bensì per la voglia e la decisione nell'arrivare all'obiettivo. Questa è la sua grande forza, poi ha aggiunto al pacchetto la fame ed il fiuto del gol. Ci ha regalato molte emozioni, già dopo il primo gol al Crotone di testa ci eravamo sentiti e mi aveva detto che era andato sul primo palo come gli avevo sempre detto io. Su Patrick ci avevamo visto giusto, anche se francamente non era difficile farlo: era un diamante che aspettava solo di essere incastonato nel calcio che conta".