Secondo appuntamento per appassionati al Centro tecnico federale

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAR - Una giornata per i tifosi, gli appassionati o semplici curiosi, mossi dalla voglia di scoprire dal vivo la casa delle Nazionali di calcio: si svolgerà domani, sabato 30 marzo, il secondo Open day di Coverciano. Il Centro Tecnico Federale, dopo il grande successo della prima edizione dello scorso anno, riaprirà le proprie porte a quanti si sono prenotati on-line, esaurendo i posti disponibili in soli tre giorni. Un 'boom' di richieste per poter vedere direttamente non solo i terreni di gioco dove le nazionali preparano i loro impegni, ma anche le aule dove si sono formati gli allenatori italiani. Per tutta la giornata sarà possibile visitare anche il Museo del Calcio che conserva i cimeli di oltre 100 anni di sfide azzurre. Previste attività anche per i più piccoli, che potranno prendere confidenza con il pallone sugli stessi campi calcati dagli azzurri.