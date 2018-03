Nazionale, non assegnata la 13 di Astori

Domani in campo contro l'Argentina, martedì con l'Inghilterra

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - Sono stati resi noti i numeri di maglia dell'Italia che domani sera e martedì prossimo affronterà in amichevole l'Argentina a Manchester e l'Inghilterra a Londra: nessun giocatore azzurro ha scelto il numero 13, quello che dall'inizio della sua carriera ha sempre indossato Davide Astori nei propri club e anche in Nazionale. Un altro modo per omaggiare il capitano della Fiorentina, 14 presenze in azzurro e un gol, scomparso improvvisamente il 4 marzo. Astori sarà omaggiato anche in occasione di queste due amichevoli con un minuto di raccoglimento, il lutto al braccio e per l'Italia una maglia commemorativa. Il resto del gruppo azzurro, che dopo la rifinitura di stamani a porte chiuse, partirà alle 16,45 da Firenze per Manchester, ha conservato perlopiù gli stessi numeri di maglia delle proprie squadre: Buffon l'1, Insigne il 10, Immobile il 17, Federico Chiesa il 25. Mentre l'altro debuttante azzurro, Patrick Cutrone, ha preso il 22 mentre nel Milan indossa il 63.