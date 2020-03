NBA, donazione di Melli alla sanità reggiana. L'AUSL: "Campione di sensibilità"

vedi letture

Nicolò Melli, cestista reggiano in forza ai New Orleans Pelicans, voluto sostenere da lontano la sua terra con una cospicua donazione all'impianto sanitario di Reggio Emilia, Guastalla e Scandiano. Lo rende noto la AUSL IRCCS di Reggio Emilia. "Un contributo generoso in termini di aiuto concreto e di valenza simbolica- commenta Direttore generale Fausto Nicolini - in quanto proviene da un giovane campione che associa a spiccate qualità sportive una grande sensibilità, divenendo esempio positivo per le giovani e giovanissime generazioni. Destineremo la somma all'acquisto di tecnologia, strumentazione e dispositivi medici utili a integrare le nostre dotazioni".