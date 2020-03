NBA, Gobert contagiato: lunedì scherzava in conferenza sul Coronavirus

È di oggi la notizia della positività al Covid-19 di Rudy Gobert, cestista francese degli Utah Jazz che ha portato alla sospensione della NBA. Una brutta notizia, ovviamente. Eppure non può colpire come lo stesso Gobert, pochi giorni fa, scherzasse in conferenza stampa sul Coronavirus: al termine dell'incontro con i media, si è infatti alzato toccando tutti i microfoni e i cellulari. Immagini che danno l'idea di quanto oltreoceano, almeno fino a oggi, non avessero preso sul serio questa minaccia.