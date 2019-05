Nedved diserta la conferenza di Allegri. È in patria per motivi personali

© foto di Federico Gaetano

La rosa della Juventus al gran completo ha ascoltato con grande trasporto emotivo la conferenza stampa congiunta di Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli. C'era anche Fabio Paratici, ma non Pavel Nedved: il vice-presidente, da molti visto come l'artefice di questa separazione, era in Repubblica Ceca per motivi personali.