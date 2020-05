Negro chiama la Lazio: "Abito all'Olgiata, verrei in bici. Il campo mi manca, ma sarò antipatico"

Paolo Negro, ospite del Corriere di Roma, ha parlato così del suo rapporto con la Lazio, di cui è stato a lungo capitano. Quello con Lotito non è eccezionale: "Ci fu un malinteso tra me e la nuova società con il suo arrivo. Ero il capitano ed ero io che dovevo affrontare certe situazioni con il presidente: situazioni che hanno fatto sì che andasse così. Tornare? Alla Lazio non potrei mai dire di no. Abito all’Olgiata, ci andrei in bicicletta. Nel frattempo mi godo la famiglia e controllo i miei investimenti immobiliari. Il campo mi manca: sono un allenatore, ma evidentemente sarò antipatico a qualcuno".