Nela: "Fossi in Guardiola non verrei in Italia"

L'ex terzino della Roma Sebino Nela è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Guardiola alla Juventus?

"Se fossi in lui me ne guarderei bene da venire in Italia, all'estero si vive meglio. L'Inter ha voglia di cambiare registro e allenatore, sono successe troppe cose. Sarri-Roma fattibile, profilo giusto".

Icardi?

"Bisogna capire se veramente era infortunato. Anche se non ci sarà Lautaro, non credo assolutamente che Spalletti lo possa schierare dal primo minuto in Inter-Lazio"