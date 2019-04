L'ex terzino della Roma Sebino Nela è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sugli episodi arbitrali che hanno fatto discutere nell'ultima giornata di campionato: "Il fallo di Alex Sandro? Non c'è una regola, si va a interpretazione arbitrale, quindi ti dico che è rigore tutta la vita. Quando si deciderà che bisognerà fischiare rigore ogni volta che la palla toccherà il braccio non ci saranno più polemiche. Abisso di nuovo un errore grave, non so più cosa dire su questo arbitro. Se vuole fare l'ultimo dei moicani lo facesse, ma va incontro alle conseguenze. Nella riunione di questa mattina avranno pensando a cosa fargli".