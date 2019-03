L'ex giocatore Sebino Nela è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sull'ultima giornata di campionato: "Sono contento per Mihajlovic che ha vinto una partita difficilissima contro il Torino. Spero si possa salvare con il suo Bologna. Mi ha deluso invece la Fiorentina che ha perso male a Cagliari. La lotta alla zona Champions? Difficile pronosticare, le posizioni cambieranno ogni settimana. La Lazio sembra avere qualcosa in più. Il diverbio tra Kessie e Biglia? L'argentino si è comportato da capitano, è stato bravo, ma capisco anche la reazione di Kessie. Ci sta il nervosismo in una partita così significativa. La cosa importante è che dopo tre minuti la situazione sia stata chiarita".