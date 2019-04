L'ex terzino Sebino Nela è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla sfida di questa sera tra Napoli e Arsenal, valida per il quarto di finale di ritorno di Europa League: "Per me passa il Napoli, secondo me gli azzurri giocheranno una grande partita e vinceranno 3 a 0: al San Paolo il Napoli ha sempre fatto bene, non ha mai fallito. L'Arsenal ha una fase difensiva rivedibile, è un avversario alla portata. Ancelotti si aspetta di più dai suoi, soprattutto si aspetta di vedere una squadra completamente diversa rispetto a quella della gara d'andata".