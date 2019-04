Nela: "Roma-Napoli sembrava un allenamento"

L'ex terzino della Roma Sebino Nela è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla vittoria della Lazio e la sconfitta della Roma.

"Sconfitta pesante per l'Inter contro una diretta concorrente come la Lazio. Roma brutta da vedere sotto tutti gli aspetti. Roma-Napoli sembrava un allenamento, è brutto da dire ma è un peccato vedere una squadra di calcio così".

Sulla Roma.

"Pallotta? Se ora dà la colpa solo ai giocatori, allora mi chiedo perché é stato mandato via Di Francesco. Sono molteplici le cause per questa stagione non positiva della Roma".

Sul Milan.

"Sono stato il primo sostenitore di Gattuso, gli ho sempre riconosciuto tanti meriti nel suo lavoro. Ma è oggettivo che il #Milan, da un paio di partite, abbia avuto un calo".