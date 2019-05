Nela: "Sarri, molti aspettavano il suo tracollo"

A parlare dei vari temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Sebino Nela. Ecco le sue parole:

Su Sarri

"Molti aspettavano il suo tracollo. La cosa più bella è la carriera di Sarri, ha fatto la gavetta vera e se lo merita per tutto il lavoro che ha fatto e per le sue idee. Ho visto i giocatori trattarlo come un compagno di squadra,si è creato un bel gruppo alla fine".

Sull'Inter

"Per la dirigenza serve Conte per fare lo step in più per crescere. Sotto l'aspetto caratteriale, Conte ci mette molto del suo. Punta sul lavoro tattico, la competenza e la capacità del tecnico, oltre al suo modo di vivere questo mestiere. Non hanno problemi di denaro e credo possano fare operazioni importanti. Icardi? Se fossero stati più chiari su cosa è successo, magari sarebbe stato meglio e avrebbe stimolato la squadra".

Sulla Roma

"Ci può stare che Gasperini abbia rifiutato la Roma, era ipotizzabile. E' una squadra l'Atalanta che sta crescendo. Sul caso tirato fuori da Repubblica dico: capiamo se è una bufala o meno, se lo è mi aspetto una querela".